12 октября, 14:51

Российская ПВО сбила пять украинских беспилотников в небе над Крымом

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Российская система ПВО перехватила пять украинских беспилотников, пытавшихся атаковать территорию Крыма. Об этом сообщается в телеграм-канале Министерства обороны РФ. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

«В период с 15:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Республики Крым», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 октября расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 32 беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) над тремя регионами России. По 15 дронов сбито над Белгородской и Брянской областями. Ещё два беспилотных летательных аппарата самолётного типа ликвидировано над Смоленской областью.

Татьяна Миссуми
