Женщине оторвало руку при ударе украинского дрона по трассе в Курской области
Хинштейн: Ещё два местных жителя пострадали от удара БПЛА в Курской области
Украинский беспилотник нанёс удар по движущемуся автомобилю на трассе Хомутовка–Калиновка в Хомутовском районе. Об этом сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн у себя в телеграм-канале.
«В результате удара у 70-летней женщины минно-взрывная травма, травматическая ампутация правой кисти. У 51-летнего мужчины осколочное ранение правого плеча», — написал он.
Обоих пострадавших везут в медицинские учреждения Брянской области — они расположены ближе всего к месту происшествия.
Ранее Александр Хинштейн заявил, что в результате удара украинского беспилотника пострадали двое взрослых и один подросток. 15-летнего мальчика с минно-взрывной травмой увезли в больницу. Позже врио главы региона рассказал, что участок трассы Рыльск-Льгов и вовсе пришлось закрыть на время из-за БПЛА.
