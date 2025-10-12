Валдайский форум
12 октября, 13:28

Женщине оторвало руку при ударе украинского дрона по трассе в Курской области

Хинштейн: Ещё два местных жителя пострадали от удара БПЛА в Курской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Украинский беспилотник нанёс удар по движущемуся автомобилю на трассе Хомутовка–Калиновка в Хомутовском районе. Об этом сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн у себя в телеграм-канале.

«В результате удара у 70-летней женщины минно-взрывная травма, травматическая ампутация правой кисти. У 51-летнего мужчины осколочное ранение правого плеча», — написал он.

Обоих пострадавших везут в медицинские учреждения Брянской области — они расположены ближе всего к месту происшествия.

В России требуют усилить ПВО из-за тайной роли США в ударах ВСУ
Ранее Александр Хинштейн заявил, что в результате удара украинского беспилотника пострадали двое взрослых и один подросток. 15-летнего мальчика с минно-взрывной травмой увезли в больницу. Позже врио главы региона рассказал, что участок трассы Рыльск-Льгов и вовсе пришлось закрыть на время из-за БПЛА.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

