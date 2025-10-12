Женщине оторвало руку при ударе украинского дрона по трассе в Курской области

Украинский беспилотник нанёс удар по движущемуся автомобилю на трассе Хомутовка–Калиновка в Хомутовском районе. Об этом сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн у себя в телеграм-канале.

«В результате удара у 70-летней женщины минно-взрывная травма, травматическая ампутация правой кисти. У 51-летнего мужчины осколочное ранение правого плеча», — написал он.

Обоих пострадавших везут в медицинские учреждения Брянской области — они расположены ближе всего к месту происшествия.