Два человека тяжело ранены при атаке беспилотников ВСУ в Белгородской области

ВСУ нанесли удары по трём муниципальным образованиям Белгородской области, в результате чего пострадали двое местных жителей. О произошедшем сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгородской области два мирных жителя получили ранения после атак ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

«В Ракитянском районе на участке автодороги Ракитное — Белгород от удара дрона по коммерческому объекту пострадали двое мужчин. В тяжёлом состоянии с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями они доставлены в Ракитянскую ЦРБ», — написал он в телеграм-канале.

Также от детонации загорелись оборудование и две машины, повреждены навес и ещё два легковых автомобиля. А в посёлке Пролетарский на предприятии повреждения получили три легковых автомобиля, а в селе Введенская Готня загорелась кабина грузовика, тем не менее огонь был быстро потушен сотрудниками МЧС. Кроме того, пострадали ещё два транспортных средства в результате этих атак.

Отдельные разрушения были зафиксированы в городе Грайворон, где FPV-дроны выбили окна в двух частных домах и повредили кровлю гаража. Губернатор добавил, что в Шебекино повторный удар дрона вызвал возгорание на предприятии, в ходе которого пострадали кровля и фасад здания. В селе Муром Шебекинского округа от взрывной волны беспилотника оказалось повреждено остекление в одном из частных домов.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что в посёлке Пролетарский Белгородской области пострадал один человек, когда украинский беспилотник атаковал грузовой автомобиль. Раненого оперативно госпитализировали в больницу с осколочным ранением лица и баротравмой.