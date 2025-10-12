Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 октября, 15:44

На Украине хотят собрать «новую армию» из подростков

Обложка © president.gov.ua

Обложка © president.gov.ua

Украинское руководство должно принять решение о наборе «новой армии» из несовершеннолетних, которые после обучения смогут сразу отправиться на фронт. С такой инициативой выступил командир подразделения разведки Сухопутных войск Вооружённых сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский, его цитирует украинское издание УНИАН.

«Мы должны подготовить новую армию — уже сейчас набирать 16-18-летних и через пять лет выпустить качественных военных», подчеркнул он. По его словам, документ с предложением уже отправлен высшему руководству Украины.

Должны преклонить колено: Украинцев силой загоняют на похороны ВСУшников
Должны преклонить колено: Украинцев силой загоняют на похороны ВСУшников

Ранее сообщалось, что украинские войска на Сумском направлении столкнулись с такими серьёзными потерями, что в батальон «Шквал» начали набирать заключённых, страдающих острыми инфекционными заболеваниями.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar