Украинское руководство должно принять решение о наборе «новой армии» из несовершеннолетних, которые после обучения смогут сразу отправиться на фронт. С такой инициативой выступил командир подразделения разведки Сухопутных войск Вооружённых сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский, его цитирует украинское издание УНИАН.

«Мы должны подготовить новую армию — уже сейчас набирать 16-18-летних и через пять лет выпустить качественных военных», — подчеркнул он. По его словам, документ с предложением уже отправлен высшему руководству Украины.

Ранее сообщалось, что украинские войска на Сумском направлении столкнулись с такими серьёзными потерями, что в батальон «Шквал» начали набирать заключённых, страдающих острыми инфекционными заболеваниями.