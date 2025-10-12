В Харькове прогремел мощный взрыв

В городе Харькове на востоке Украины прогремел мощный взрыв. Об этом информирует издание «Общественное. Новости».

В настоящее время на территории нескольких областей продолжает действовать режим воздушной тревоги. Сирены включены не только в Харьковской области, но и в соседних регионах. Это коснулось жителей Днепропетровской, Сумской и Черниговской областей.

Вместе с тем утром над Киевской областью были слышны взрывы. По словам региональной военной администрации, источником были звуки работы систем противовоздушной обороны (ПВО). Сирены слышали в самом городе Киеве. Помимо этого, тревога была объявлена в Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.