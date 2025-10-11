В Днепропетровской области объявлена экстренная эвакуация. Власти рекомендовали жителям посёлка Покровское покинуть свои дома из-за стремительного приближения линии фронта, всего около 15 километров отделяют Покровское от зоны активных боевых действий. Местные жители в панике покидают свои дома, закрываются магазины. Люди в тревоге стремятся найти убежище в Кропивницком, сообщает сайт MK.Ru.

Власти Украины регулярно информируют об организации эвакуационных мероприятий, однако возможности по обеспечению жильём всех нуждающихся ограничены. Некоторые граждане столкнулись с трудностями при переезде на подконтрольные Киеву территории. По словам депутата Верховной рады Ирины Геращенко, государство уделяет меньше внимания внутренним переселенцам, чем гражданам, возвращающимся из-за границы.

Некоторые ищут убежище за границей, пользуясь социальными программами, в то время как другие, потеряв надежду, возвращаются к прежнему месту жительства.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 октября Вооружённые силы Российской Федерации нанесли массированный удар по объектам критической инфраструктуры и военным целям на территории Украины. В результате в Киеве произошло полное отключение электроэнергии. Также проблемы с электро- и водоснабжением были зафиксированы в Днепре и Кривом Роге. В Запорожье повреждены объекты газовой инфраструктуры. По данным Министерства обороны Российской Федерации, удары были нанесены по энергетическому сектору Украины, что привело к выходу из строя основных тепловых и гидроэлектростанций.