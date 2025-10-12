Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 октября, 16:07

Самолёт, протаранивший автобус в аэропорту Иркутска, вылетал в Шанхай

Самолёт, готовившийся вылететь из Иркутска в Шанхай, при выруливании со стоянки задел маршрутный микроавтобус и пробил ему лобовое стекло. Судно числится за турецкой авиакомпанией Zafer Air, сообщает Babr Mash.

Последствия столкновения. Фото © Telegram / Babr Mash

Последствия столкновения. Фото © Telegram / Babr Mash

Пассажиры судна и люди, находившиеся в микроавтобусе, отделались испугом — серьёзных травм зарегистрировано не было. Тем не менее рейс отменили, а пассажирам пришлось менять планы.

По факту произошедшего транспортная прокуратура совместно с полицией инициировала проверку: специалисты выясняют обстоятельства манёвра, соблюдение правил безопасности и возможные технические или человеческие причины столкновения.

Командир увёл самолёт на второй круг из-за собаки в российском аэропорту
Командир увёл самолёт на второй круг из-за собаки в российском аэропорту

Ранее Life.ru показывал, как в иркутском аэропорту самолёт, проезжая по взлётно-посадочной полосе, протаранил крылом стоящий рядом пассажирский автобус. От удара машину слегка подбросило вверх.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © freepik/fanjianhua

Владимир Озеров
  • Новости
  • Происшествия
  • Иркутская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar