Самолёт, протаранивший автобус в аэропорту Иркутска, вылетал в Шанхай

Самолёт, готовившийся вылететь из Иркутска в Шанхай, при выруливании со стоянки задел маршрутный микроавтобус и пробил ему лобовое стекло. Судно числится за турецкой авиакомпанией Zafer Air, сообщает Babr Mash.

Последствия столкновения. Фото © Telegram / Babr Mash

Пассажиры судна и люди, находившиеся в микроавтобусе, отделались испугом — серьёзных травм зарегистрировано не было. Тем не менее рейс отменили, а пассажирам пришлось менять планы.

По факту произошедшего транспортная прокуратура совместно с полицией инициировала проверку: специалисты выясняют обстоятельства манёвра, соблюдение правил безопасности и возможные технические или человеческие причины столкновения.

Ранее Life.ru показывал, как в иркутском аэропорту самолёт, проезжая по взлётно-посадочной полосе, протаранил крылом стоящий рядом пассажирский автобус. От удара машину слегка подбросило вверх.