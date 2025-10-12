На Крымском мосту перекрыли движение автомобилей

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было приостановлено в 17:22 по московскому времени. Информация появилась в официальном ресурсе об оперативной обстановке на объекте.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Граждан, находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины перекрытия движения не уточняются.

Ранее Life.ru сообщал о временной приостановке работы морского пассажирского транспорта в Севастополе, длившейся около 40 минут. Причины остановки движения не были указаны. На время перерыва между северной частью города и центром было организовано автобусное сообщение.