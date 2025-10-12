Заблудившаяся в тверском лесу 83-летняя бабушка спасла себе жизнь громким пением

В Тверской области спасатели отыскали в лесу 83-летнюю женщину, которая одна отправилась за клюквой 8 октября и заблудилась. Пенсионерка успела сделать всего один звонок родственникам, после чего её телефон разрядился. Поиски велись около четырёх дней. О случившемся сообщает в соцсети поисково-спасательная группа «Сова».

Найденная в лесу пенсионерка. Видео © VK / ВПСО Сова Тверь и Тверская область

«Волонтёры ВПСО «Сова» отыскали заблудившуюся в болоте Удомельского района Римму Ивановну!

Пенсионерка ушла собрать немного клюквы для подруги на ближайшем болоте днём 8 октября. Вечером того же дня она позвонила родственникам и сказала, что заблудилась», — говорится в тексте.

Обнаружить пенсионерку удалось по её песне. Спасатели в очередной раз прочёсывали местность в ночное время, как вдруг услышали пение, доносящееся из зарослей вблизи болота. Приблизившись, они нашли старушку сидящей на кочке. Женщина призналась, что уже не верила в своё спасение, но решила попытать счастье и периодически громко пела, стараясь дать о себе знать. Пострадавшая доставлена в больницу, её жизни ничто не угрожает.

Ранее сообщалось, что пенсионера, который потерялся в лесу Ленинградской области, нашли живым спустя 16 дней. Добровольцы из отрядов «ЛизаАлерт», «Отклик», «Экстремум» и спасатели две недели искали мужчину, но безрезультатно. Его обнаружили случайно 8 сентября: пенсионера нашли в охотничьем домике далеко в лесу.