ХАМАС просит об освобождении семи палестинских лидеров

Палестинское движение ХАМАС выдвинуло требование об освобождении семи высокопоставленных палестинских деятелей, находящихся в израильских тюрьмах, в качестве одного из условий обмена. Сообщение об этом распространило агентство Франс Пресс, ссылаясь на свои информированные источники.

«ХАМАС настаивает на освобождении семи палестинских лидеров в рамках обмена», — говорится в публикации.

Напомним, что палестинское движение ХАМАС заявляло о готовности начать освобождать заложников утром 13 октября. В качестве ответной меры Израиль согласится отпустить под две тысячи палестинских узников. Данное решение приурочено к предстоящему в Египте саммиту, где главным пунктом повестки дня станет урегулирование конфликта.