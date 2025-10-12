Полицейские прострелили ногу обезумевшей женщине с ножом в Татарстане
В Мензелинске сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить огнестрельное оружие для задержания вооружённой ножом женщины, угрожавшей прохожим. Об этом сообщает Mash Iptash.
Женщина с ножом бросается на полицейских. Видео © Telegram / Mash Iptash
По их словам, тридцатилетняя местная жительница вела себя неадекватно: бегала с холодным оружием, прокалывала автомобильные шины и пыталась нападать на людей. Прибывшие на вызов полицейские попытались остановить её, но женщина бросилась и на них.
Для пресечения нападения и последующего задержания стражи порядка были вынуждены воспользоваться табельным оружием, выстрелив агрессивной дамочке в ногу.
Ранее похожее происшествие случилось в Москве: неделю назад вооружённый ножом мужчина атаковал прохожих у стены Цоя на Арбате — пострадали человека, их госпитализировали. Самого нападавшего оперативно задержали.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HenadziPechan