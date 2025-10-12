Российские военные зафиксировали на видео один из маршрутов в районе Красноармейску (Покровску), где была уничтожена многочисленная бронетехника Вооружённых сил Украины. Соответствующие кадры обнародовал военкор Евгений Поддубный.

Бронекладбище ВСУ под Красноармейском. Видео © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

«На видео к уже достаточному количеству бронетрупов, российские дроноводы прибавили ещё два бронеавтомобиля ВСУ», — говорится в подписи к ролику.

В канале отметили, что из-за образовавшегося затора из подбитой техники противник вынужден использовать альтернативные пути для перемещения. При этом скопление уничтоженных машин продолжает увеличиваться, что делает данное направление ещё более опасным для ВСУ. На опубликованных кадрах видна ликвидированная бронетехника, отдельные единицы которой продолжали дымиться после недавнего поражения.

Ранее в российских силовых структурах рассказали, как в ходе боёв в Харьковской области по решившим сдаться в плен бойцам ВСУ нанесли дроновый удар собственные товарищи. Жертвой БПЛА стали по меньшей мере шести украинских военнослужащих.