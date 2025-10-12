Дагестанское село, где на ремонт дорог выделили 1 млрд, отрезало от цивилизации

Село Новокулей в Дагестане оказалось отрезанным от внешнего мира после сильных дождей, которые затопили дороги с глубокими ямами. Как сообщает Telegram-канал Baza, на ремонт этой инфраструктуры было выделено более миллиарда рублей.

Дороги в селе Дагестана. Видео © Telegram /Baza

На кадрах видно, как автомобиль, погрузившись колёсами в воду, заваливается набок и застревает в скрытой под водой выбоине. Жители села жалуются, что не могут даже выйти из своих домов, а детей приходится носить в школу на руках через затопленные участки. Ситуация с транспортным сообщением остаётся критической уже несколько дней.

К слову, в 2023 году на ремонт дорожной инфраструктуры этого района было выделено 568 миллионов рублей. Подрядчики планировали завершить работы до 1 мая, но отремонтировали только четыре километра из запланированных двадцати. Весной 2025 года на восстановление дорожного полотна дополнительно направили 428 миллионов рублей, однако проблема до сих пор не решена.

Глава местной администрации заявил, что основной причиной затопления является забитый ливневый канал. Он отметил, что неоднократно предупреждал вышестоящее руководство о регулярных подтоплениях в населённом пункте. Однако эти обращения не привели к принятию эффективных мер по устранению проблемы.

Ранее в Липецке легковой автомобиль провалился в яму на дороге из-за подмыва грунта. По информации мэрии, место происшествия оперативно огородили, а воду откачали. Компенсация ущерба владельцу автомобиля будет произведена страховой компанией в рамках договора о страховании ответственности.