Центробанк отменил голосование за символ для банкноты в 500 рублей
Обложка © Life.ru
Банк России принял решение об отмене предварительных результатов голосования по выбору изображений для новой банкноты номиналом 500 рублей, сообщила пресс-служба регулятора.
В ведомстве пояснили, что столкнулись с многочисленными попытками искусственного увеличения количества голосов за отдельные объекты с использованием технических средств, что сделало невозможным подведение объективных итогов.
Банк России сохранит прежний перечень символов для голосования, но перенесёт его проведение на более поздние сроки. Новые даты будут объявлены дополнительно после разработки условий, исключающих возможность недобросовестного влияния на результаты.
Как ранее рассказывал Life.ru, в голосовании за новый облик 500-рублёвой купюры участвовало свыше миллиона россиян. Предполагалось, что на лицевой части банкноты будет символ Пятигорска, а на задней — знаковая для СКФО локация. Ожесточённая борьба развернулась между изображением горы Эльбрус и небоскрёбов «Грозный-сити». Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал разыграть 10 айфонов среди тех, кто проголосует за столицу республики.
