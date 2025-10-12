Центробанк отменил голосование за символ для банкноты в 500 рублей

Банк России принял решение об отмене предварительных результатов голосования по выбору изображений для новой банкноты номиналом 500 рублей, сообщила пресс-служба регулятора.

В ведомстве пояснили, что столкнулись с многочисленными попытками искусственного увеличения количества голосов за отдельные объекты с использованием технических средств, что сделало невозможным подведение объективных итогов.

Банк России сохранит прежний перечень символов для голосования, но перенесёт его проведение на более поздние сроки. Новые даты будут объявлены дополнительно после разработки условий, исключающих возможность недобросовестного влияния на результаты.