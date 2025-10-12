Землян предупредили о новых вспышках на Солнце

На Солнце ожидается возобновление вспышечной активности, вызванное процессом сжигания звездой накопленной энергии. О такой динамике сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Возобновятся вспышки. Звезда начнёт сжигать энергию», — отметили там.

Специалисты пояснили, что наблюдаемый рост активных областей на Солнце является признаком выброса мощных магнитных полей из недр светила на его поверхность. По словам учёных, появляющиеся при этом солнечные пятна представляют собой безобидные струкции, однако их внезапное формирование свидетельствует о выходе на поверхность значительных запасов энергии, заключенных в магнитных полях.

Ранее сообщалось о формировании корональной дыры на Солнце. Ожидается, что её влияние на магнитосферу Земли начнётся 12 октября и спровоцирует небольшие магнитные бури. При этом первые признаки воздействия возможны уже днём 12 октября, что раньше первоначальных оценок.