Трамп назвал мошенничеством попытку «украинского» импичмента против него

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал процедуру импичмента в период своего первого президентского срока масштабной фальсификацией, превышающей по значимости Уотергейтский скандал. Соответствующее заявление он распространил через социальную платформу Truth Social.

«Мошенничество с украинским импичментом было гораздо более крупной и незаконной мистификацией, чем Уотергейт. Я искренне надеюсь, что соответствующие инстанции, включая конгресс, расследуют это дело!» — написал Трамп.

Он призвал соответствующие инстанции, включая Конгресс, провести тщательное расследование обстоятельств этого процесса. Особую критику Трампа вызвал сенатор-демократ от Калифорнии Адам Шифф, которого он обвинил в нечестности и коррумпированности.

Адам Шифф в 2019 году курировал расследование о возможных финансовых операциях между Трампом и Россией. Позже законодатель стал одним из семи обвинителей на судебном процессе по импичменту в Сенате в 2020 году. Основанием для процедуры импичмента послужили подозрения, что лидер задерживал военную помощь Украине и требовал от её властей начать расследование в отношении Хантера Байдена, сына бывшего президента Штатов Джо Байдена.

Обвинительная сторона утверждала, что такие действия представляли собой вмешательство в дела иностранного государства и попытку повлиять на электоральные перспективы Джо Байдена. Сам Трамп настаивал, что его мотивацией была исключительно борьба с коррупцией на Украине. В конечном итоге Сенат большинством голосов оправдал Трампа по всем пунктам обвинения.

Ранее сообщалось, что политик прокомментировал отношения с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он выразил надежду, что сможет способствовать установлению мира между Россией и Украиной.