Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 октября, 18:15

Армия России освободила южную часть Молодецкого в ДНР

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские военные установили контроль над южной частью населённого пункта Молодецкое в Донецкой Народной Республике. Соответствующее заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин.

«Мы фиксируем достаточно горячую обстановку в Молодецком. Поступают сообщения, что российские подразделения контролируют южную часть села», сказал Пушилин в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Новости СВО. Прорыв обороны под Северском, ВС РФ ликвидировали 300 тонн ГСМ ВСУ, энергоколлапс в Одессе, Зеленский умоляет Трампа о ПВО, 12 октября
Новости СВО. Прорыв обороны под Северском, ВС РФ ликвидировали 300 тонн ГСМ ВСУ, энергоколлапс в Одессе, Зеленский умоляет Трампа о ПВО, 12 октября

Накануне стало известно, что подразделения ВС РФ начали зачистку территории вокруг Кузьминовки в Донецкой области. Сам населённый пункт был освобождён ещё 5 октября.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Денис Пушилин
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar