Армия России освободила южную часть Молодецкого в ДНР

Российские военные установили контроль над южной частью населённого пункта Молодецкое в Донецкой Народной Республике. Соответствующее заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин.

«Мы фиксируем достаточно горячую обстановку в Молодецком. Поступают сообщения, что российские подразделения контролируют южную часть села», — сказал Пушилин в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Накануне стало известно, что подразделения ВС РФ начали зачистку территории вокруг Кузьминовки в Донецкой области. Сам населённый пункт был освобождён ещё 5 октября.