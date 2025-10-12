Российская армия укрепляет свои позиции в Ямполе, шаг за шагом выдавливая оттуда украинские формирования. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, киевский режим пытается любыми способами удержать этот рубеж, активно подтягивая подкрепления, однако это не мешает уверенному продвижению наших военнослужащих.

«Продолжается продвижение в черте самого населённого пункта Ямполь. Несмотря, конечно, на то, что постоянно поступают сообщения, что противник перебрасывает резервы и старается удержать данный населённый пункт», — сказал Пушилин в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские штурмовые отряды продвигаются в южных районах Красноармейска, расположенного в ДНР. В настоящее время в окрестностях населенного пункта Родинское проводятся активные действия по выявлению и нейтрализации боевиков.