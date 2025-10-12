«Премию надо дать»: Бойцы СВО оценили новую форму для российской армии

Новая российская армейская форма, производимая на отечественных предприятиях, получила положительные оценки от военнослужащих в зоне СВО. Бойцы поделились впечатлениями в программе «Вести недели».

«Прежняя форма была как питон. В ней походишь несколько дней, она испачкается и как коробка становится. А эта форма эластичная, мало пачкается, удобная. Потому что в бою это очень важно. В окопе в десяти километрах, в двадцати километрах ты уже не сможешь ее поменять, зашить. Об ветки я её задевал, об автомат тот же. Не рвётся. Хорошего качества», — сказал боец Алишер с позывным Гром.

Другие военнослужащие также отметили функциональность обмундирования, особо выделив терморегуляционные свойства и удобство конструктивных элементов. Боец спецназа с позывным Маяк заявил, что российская форма не уступает аналогам иностранного производства.

«Пробежался где-то, прошёлся где-то, штурманули — подвигались. Вспотел, вроде, чувствуется. Я потею сижу, но мне не жарко, как так? Непонятно. Но работает. На самом деле, кто до такого додумался, ему надо премию дать», — считает один из бойцов.

Руководитель одного из производств Вероника Соколова пояснила, что предприятие выпускает продукцию исключительно первого сорта, поскольку она предназначена для выполнения боевых задач. Секрет комфорта формы заключается в многослойной системе специальных тканей, которые взаимодействуя создают эффект «второй кожи», не отвлекая военнослужащего от выполнения обязанностей. По данным сюжета, текстильные предприятия России суммарно могут производить до 60 миллионов метров ткани в год, что позволяет шить около трёх миллионов комплектов обмундирования.

