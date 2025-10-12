Российский путешественник погиб после жёсткой аварии на мотоцикле в Турции

Российский путешественник, 40-летний Антон Р., погиб в результате серьёзного ДТП с мотоциклом в Турции. Он отправился в мото-путешествие из России в Каппадокию вместе с двумя друзьями. Во время движения по шоссе Ефахрит-Сивас турист не справился с управлением и на полной скорости врезался в отбойник. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В результате аварии байкер вылетел с мотоцикла, который упал в другую сторону. Россиянин получил тяжёлые травмы при падении. На место происшествия прибыли жандармерия, полиция и бригада скорой помощи. Его доставили в больницу Менгюк Чеги, однако спасти мужчину не удалось.

К слову, Антон регулярно участвовал в соревнованиях на квадроциклах в своём родном Волгограде. Он занимал первые места и имел большой опыт вождения. Турецкая полиция сейчас изучает все детали инцидента.

