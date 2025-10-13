Фильму Любови Аркус о детях с аутизмом отказали в прокатном удостоверении

Приквел фильма Любови Аркус «Антон тут рядом», посвящённый жизни родителей детей с аутизмом, не получил прокатное удостоверение. Об этом режиссёр сообщила в Telegram-канале.

С этого фильма началась история фонда помощи семьям детей с аутизмом, основанного Аркус. Режиссёр рассказала, что летом смонтировала приквел под названием «Родители тут рядом», который не прошёл отбор для проката.

«Этот мой фильм не получил прокатное удостоверение. Его исключили из программ фестивалей, где он уже числился и даже вошёл в каталоги. Это меня не очень расстраивает. Главный ужас в том, что я не имею права его показывать», — написала Любовь Аркус.

Она отметила, что этот фильм стал сильнее первой части. По её мнению, именно такая кинокартина сейчас особенно актуальна для зрителей.

