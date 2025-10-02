Валдайский форум
2 октября, 11:42

На экраны вышел последний фильм Тиграна Кеосаяна

Последний фильм режиссёра Тиграна Кеосаяна вышел в онлайн-кинотеатре Premier

Фёдор Добронравов. Обложка © Кадр из фильма «Семь дней Петра Семёныча», реж. Тигран Кеосаян, сценарист Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян / Kinopoisk

В онлайн-кинотеатре Premier состоялась премьера драматического фильма «Семь дней Петра Семёныча» с Фёдором Добронравовым в главной роли. Это последняя режиссёрская работа Тиграна Кеосаяна, сообщили в пресс-службе платформы.

«Фильм Тиграна Кеосаяна «Семь дней Петра Семеновича» в очень лёгкой, ироничной и абсолютно бурлескной «сочинской» манере поднимает важнейшие темы человеческих отношений — любви и дружбы, отцов и детей, верности, смысла жизни и её цели. Тигран в его уникальной авторской манере говорит нам, что самое главное — оставаться человеком, верным своим принципам», — отметил генеральный директор холдинга «Газпром-Медиа» Александр Жаров.

Сюжет картины рассказывает о 70-летнем Петре Семёныче, который узнаёт о смертельном диагнозе – саркоме лёгкого. Приняв участь, он начинает подводить итоги жизни, которую в последние годы проводит в одиночестве. В фильме, помимо Фёдора Добронравова, снялись Олеся Железняк, Лаура Кеосаян, Александр Метелкин и Борис Мягков.

Путин прислал венок на прощание с Тиграном Кеосаяном
Напомним, Тигран Кеосаян скончался 26 сентября в возрасте 59 лет после продолжительной и тяжёлой болезни. В конце прошлого года он перенёс сердечный приступ, который привёл к коме. Из неё он так и не вышел. Прощание с режиссёром состоялось 28 сентября в Москве. На церемонии присутствовали официальный представитель МИД Мария Захарова, помощник президента Владимир Мединский, телеведущая и дипломат Ирада Зейналова, юморист Евгений Петросян, актёр Иван Охлобыстин и многие другие.

