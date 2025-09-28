«Моя душа»: Ирада Зейналова на прощании с Кеосаяном рассказала о его любви к России

В Москве проходит церемония прощания с режиссёром Тиграном Кеосаяном. Проститься с именитым деятелем киноискусств прибыли политики, дипломаты, коллеги и друзья сценариста. В их числе посол РФ в Республике Маврикий, телеведущая и журналист Ирада Зейналова.

Ирада Зейналова на прощании с Кеосаяном рассказала о его любви к России. Видео © Life.ru

«Для меня Тигран — это моя душа. Вот если бы я хотела переродиться во что-то, то я хотела бы быть такой — весёлой, искромётной, глубокой, серьёзной, очень критически относящейся ко всем и ко всему. И Тигран — это реальное олицетворение такого, знаете, интеллигентного, кавказского, даже не джигита, а джентльмена, который всегда находил великодушие в себе, даже в самых тяжёлых ситуациях», — призналась телеведущая.

Также дипломат упомянула о преданности Кеосаяна и его любви к России. По её словам, он искренне любил страну, россиян и то, что он делал. Она отметила, что о его чувствах нельзя говорить в прошедшем времени.