В Москве проходит церемония прощания с Тиграном Кеосаяном

В столице в Армянской церкви на Олимпийском проспекте проходит церемония прощания с режиссёром Тиграном Кеосаяном. На месте событий находится корреспондент Life.ru.

Церемония прощания с Тиграном Кеосаяном проходит в Москве. Видео © Life.ru

У церкви собрались его родные, близкие, коллеги и друзья, среди которых официальный представитель МИД Мария Захарова, помощник президента Владимир Мединский, актёр Фёдор Добронравов, телеведущая и дипломат Ирада Зейналова, юморист Евгений Петросян, актёр Стивен Сигал, певица Лолита и режиссёр Карен Шахназаров. Также присутствовала супруга режиссёра – Маргарита Симоньян.

Венки на церемонию прислали президент Владимир Путин, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков и премьер-министр Михаил Мишустин

Напомним, Тигран Кеосаян умер 26 сентября на 60 году жизни. Режиссёр скончался после продолжительной борьбы с тяжёлой болезнью. В конце прошлого года у него случился сердечный приступ, приведший к коме, из которой он так и не вышел. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования, отметив мудрость и талант ушедшего режиссёра.