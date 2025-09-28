Интервидение
28 сентября, 09:23

Путин прислал венок на прощание с Тиграном Кеосаяном

ТАСС: Путин и Песков направили венки на прощание с Тиграном Кеосаяном

Обложка © Life.ru, © ТАСС / Валерий Шарифулин

Глава государства Владимир Путин направил венок на церемонию прощания с заслуженным артистом РФ и режиссёром Тиграном Кеосаяном, передаёт ТАСС. Аналогичный венок передал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Церемония прощания состоится в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве, начало запланировано на 15:00 мск.

Тигран Кеосаян — заслуженный деятель искусств РФ (2024), заслуженный артист РФ (2025). Он был президентом международного кинофестиваля «Евразия-кинофест», членом Гильдии продюсеров России и Российской академии кинематографических искусств. Среди его известных работ — фильмы «Бедная Саша», «Ландыш серебристый», «Заяц над бездной» и другие, всего более 15 фильмов и сериалов. Кеосаян также вел несколько телепрограмм на российском телевидении.

Напомним, Тигран Кеосаян умер 26 сентября на 60 году жизни. Режиссёр скончался после продолжительной борьбы с тяжёлой болезнью. В конце прошлого года у него случился сердечный приступ, приведший к коме, из которой он так и не вышел. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования, отметив мудрость и талант ушедшего режиссёра.

