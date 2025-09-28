Охлобыстин рассказал о дружбе с Кеосаяном и назвал его своим родным человеком

Актёр Иван Охлобыстин на церемонии прощания с кинорежиссёром Тиграном Кеосаяном рассказал о дружбе с ним. По словам артиста, телеведущий был для него родным человеком.

Иван Охлобыстин рассказал о дружбе с Тиграном Кеосаяном. Видео © Life.ru

«Мой старинный друг. Для меня он родной человек — это выше всяких категорий. Хочу добавить, что он был бесконечно талантливым человеком и жертвенным в отношении друзей и близких», — признался Охлобыстин.

Напомним, Тигран Кеосаян умер 26 сентября на 60-м году жизни. Режиссёр скончался после продолжительной борьбы с тяжёлой болезнью. В конце прошлого года у него случился сердечный приступ, приведший к коме, из которой он так и не вышел. Сегодня, 28 сентября, с режиссёром прощаются в Москве.