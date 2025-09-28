Интервидение
28 сентября, 12:27

«Были встречи здесь, в храме»: Петросян назвал Кеосаяна человеком с нежной душой

Петросян рассказал о встречах с Тиграном Кеосаяном на службах в храме

Обложка © Life.ru

На церемонии прощания с Тиграном Кеосаяном юморист Евгений Петросян поделился воспоминаниями о кинорежиссёре. По его словам, они часто встречались, шутили и поздравляли друг друга с Пасхой.

Петросян рассказал о встречах с Кеосаяном в церкви. Видео © Life.ru

«Были встречи здесь, в храме. И поздравляли мы с Пасхой друг друга, и радовались друг другу, и радовались празднику. И радовались тому, что нас всех объединяет — церковь объединяет. Церковь сохраняет душу и наставляет нас. Казалось бы, едкий какой, зубастый человек. Но он нуждался в этом! Потому что душа у него была нежная, а едкость была ради того, чтобы защитить нас», — поделился воспоминаниями юморист.

Петросян рассказал, что, когда они встречались, хотели сообщить друг другу что-то юмористическое, поскольку юмор преследует одну цель — создать людям хорошее настроение.

«Моя душа»: Ирада Зейналова на прощании с Кеосаяном рассказала о его любви к России

Напомним, Тигран Кеосаян умер 26 сентября на 60-м году жизни. Режиссёр скончался после продолжительной борьбы с тяжёлой болезнью. В конце прошлого года у него случился сердечный приступ, приведший к коме, из которой он так и не вышел. Сегодня, 28 сентября, с режиссёром прощаются в Москве.

