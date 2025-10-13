Валдайский форум
Регион
12 октября, 21:01

Фура с грузинским вином перевернулась на трассе в Ставропольском крае

Обложка © Telegram / Евгений Бакулин

В Железноводске Ставропольского края произошла авария с участием фуры, перевозившей грузинское вино. Об этом сообщил мэр города Евгений Бакулин.

В Ставропольском крае перевернулась фура с грузинским вином. Видео © Telegram / Евгений Бакулин

«На объездной дороге, соединяющей Пятигорск и ТЦ «Гипермаркет Лента», произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, перевернулась фура, перевозившая груз грузинского вина», — говорится в сообщении главы города.

На месте аварии работают экстренные службы. Бакулин призвал жителей и гостей города учитывать эту информацию при планировании поездок и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты или планировать время в пути с учётом возможных задержек.

