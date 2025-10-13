Фура с грузинским вином перевернулась на трассе в Ставропольском крае

В Железноводске Ставропольского края произошла авария с участием фуры, перевозившей грузинское вино. Об этом сообщил мэр города Евгений Бакулин.

В Ставропольском крае перевернулась фура с грузинским вином. Видео © Telegram / Евгений Бакулин

«На объездной дороге, соединяющей Пятигорск и ТЦ «Гипермаркет Лента», произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, перевернулась фура, перевозившая груз грузинского вина», — говорится в сообщении главы города.

На месте аварии работают экстренные службы. Бакулин призвал жителей и гостей города учитывать эту информацию при планировании поездок и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты или планировать время в пути с учётом возможных задержек.

Ранее сообщалось, что в Туве в результате столкновения двух автомобилей погиб ребенок, ещё восемь человек получили травмы различной степени тяжести. По данным пресс-службы Управления Госавтоинспекции МВД России по республике, водитель Toyota Corolla Fielder совершил наезд на автомобиль Chevrolet Niva, в котором находилось восемь пассажиров.