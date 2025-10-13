Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 октября, 21:54

Дмитриев: Зеленский тратит на звонки Трампу столько же энергии, как на Харрис

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Владимир Зеленский звонит Дональду Трампу с почти той же энергией, с какой поддерживал Камалу Харрис на президентских выборах 2024 года. Об этом написал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

«Зеленский связался с Трампом дважды за два дня, потратив столько же энергии, сколько когда-то агитируя за красноречивую Камалу Харрис. При этом он назвал [вице-президента США] Джей Ди Вэнса «слишком радикальным» перед выборами в США», — отметил Дмитриев.

На Западе выступили со срочным призывом после созвона Зеленского с Трампом
На Западе выступили со срочным призывом после созвона Зеленского с Трампом

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели вторую телефонную беседу за два дня. Главарь киевского режима охарактеризовал разговор как очень продуктивный.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Дональд Трамп
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar