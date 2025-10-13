Владимир Зеленский звонит Дональду Трампу с почти той же энергией, с какой поддерживал Камалу Харрис на президентских выборах 2024 года. Об этом написал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

«Зеленский связался с Трампом дважды за два дня, потратив столько же энергии, сколько когда-то агитируя за красноречивую Камалу Харрис. При этом он назвал [вице-президента США] Джей Ди Вэнса «слишком радикальным» перед выборами в США», — отметил Дмитриев.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели вторую телефонную беседу за два дня. Главарь киевского режима охарактеризовал разговор как очень продуктивный.