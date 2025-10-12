На Западе выступили со срочным призывом после созвона Зеленского с Трампом
Мема призвал признать поражение на Украине после разговора Зеленского с Трампом
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
На Западе призвали признать поражение Украины после недавнего телефонного разговора Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Об этом член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил в социальной сети X.
«Зеленский вот-вот проиграет войну, потому что у него заканчиваются солдаты. <...> На мой взгляд, лучшее, что могла бы сделать Европа, — это признать поражение на Украине, восстановить диалог с Россией и работать над вступлением Украины в ЕС», — заявил он.
По мнению политика, Украина не должна вступать в НАТО. Он также предостерёг ЕС и США от отправки войск на украинскую территорию, заявив, что это может привести к масштабной войне.
Ранее стало известно о телефонном разговоре между Трампом и Зеленским, длившемся около 30 минут. Среди обсуждаемых тем была возможная передача Киеву ракет Tomahawk. В Кремле заявили, что поставка вооружения станет серьёзной эскалацией, поскольку эти ракеты могут нести ядерный заряд.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.