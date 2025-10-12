На Западе выступили со срочным призывом после созвона Зеленского с Трампом

На Западе призвали признать поражение Украины после недавнего телефонного разговора Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Об этом член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил в социальной сети X.

«Зеленский вот-вот проиграет войну, потому что у него заканчиваются солдаты. <...> На мой взгляд, лучшее, что могла бы сделать Европа, — это признать поражение на Украине, восстановить диалог с Россией и работать над вступлением Украины в ЕС», — заявил он.

По мнению политика, Украина не должна вступать в НАТО. Он также предостерёг ЕС и США от отправки войск на украинскую территорию, заявив, что это может привести к масштабной войне.