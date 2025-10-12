Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
12 октября, 09:36

На Западе выступили со срочным призывом после созвона Зеленского с Трампом

Мема призвал признать поражение на Украине после разговора Зеленского с Трампом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

На Западе призвали признать поражение Украины после недавнего телефонного разговора Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Об этом член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил в социальной сети X.

«Зеленский вот-вот проиграет войну, потому что у него заканчиваются солдаты. <...> На мой взгляд, лучшее, что могла бы сделать Европа, — это признать поражение на Украине, восстановить диалог с Россией и работать над вступлением Украины в ЕС», — заявил он.

По мнению политика, Украина не должна вступать в НАТО. Он также предостерёг ЕС и США от отправки войск на украинскую территорию, заявив, что это может привести к масштабной войне.

«Никому не нужны»: Катастрофическая ошибка Зеленского оттолкнула Трампа
Ранее стало известно о телефонном разговоре между Трампом и Зеленским, длившемся около 30 минут. Среди обсуждаемых тем была возможная передача Киеву ракет Tomahawk. В Кремле заявили, что поставка вооружения станет серьёзной эскалацией, поскольку эти ракеты могут нести ядерный заряд.

