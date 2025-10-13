Валдайский форум
12 октября, 21:40

Трамп заявил, что конфликт в секторе Газа закончен

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Президент США Дональд Трамп сообщил, что конфликт между Израилем и ХАМАС в секторе Газа «закончен». Он сделал это заявление во время общения с журналистами на борту своёго самолёта, который покинул военную базу Эндрюс и вылетел на Ближний Восток.

«Война закончена», — отметил американский президент.

Трамп также добавил, что новая администрация в Газе начнёт работу «очень быстро».

Трамп сообщил, что Путин поддерживает перемирие в секторе Газа
Напомним, мирный саммит по ситуации в Газе пройдёт 13 октября в египетском городе Шарм-эш-Шейх. Представители более 20 стран подтвердили своё участие в этом мероприятии.

Лия Мурадьян
