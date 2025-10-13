Валдайский форум
12 октября, 22:12

Два жителя Ростовской области ранены из-за падения БПЛА на частный жилой дом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Два жителя города Белая Калитва получили ранения из-за падения БПЛА на частный жилой дом. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Около полуночи БПЛА упал на дом, разрушив крышу и вызвав пожар в строении. Осколочные ранения получили два человека», — сообщил он в Telegram-канале.

В администрации добавили, что прибывшая на место бригада скорой оказывает пострадавшим первую медицинскую помощь. Расчёты пожарных тушат огонь.

Этой же ночью в Феодосии беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал нефтебазу. После удара начался пожар. Сейчас на месте работают экстренные службы, пострадавших нет.

