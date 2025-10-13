Духовный каркас: Россиянам разъяснили значение чтения молитв в разное время суток

Православная молитвенная традиция — не просто формальность, а духовная необходимость для созидания гармоничной жизни, отметил депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Утренние и вечерние молитвы помогают выстроить день в соответствии с евангельскими ценностями и не заблудиться в суете, подчеркнул эксперт специально для Life.ru.

Иванов уверен, что утреннее молитвенное правило освящает предстоящий день, посвящает труды и помыслы Богу. Это время прошения о помощи и благословении.

«Утренняя молитва — это духовное оружие, которое мы берём с собой, выходя в мир. Она настраивает душу на правильный лад, помогает собраться с мыслями и укрепиться духом перед лицом возможных испытаний. Это благодарность за дарованный новый день и прошение, чтобы он прошёл в мире, согласии и добрых делах», — отметил Иванов.

Вечернее молитвенное правило, по словам депутата, позволяет человеку оглянуться на прошедший день, принести покаяние и отойти ко сну с миром в душе. Это обращение к Богу перед вратами ночи, когда человек вверяет свою душу в Его руки. Это время трезвенного размышления, исповеди перед самим собой и перед Господом. Только так, примирившись с Богом и ближними, можно обрести спокойный сон. Соблюдение молитвенного ритма формирует внутреннюю стабильность и духовную собранность. Регулярное чтение молитв создаёт духовный каркас личности, о который разбиваются житейские бури.

«Регулярное чтение молитв утром и вечером создаёт тот самый духовный каркас личности, о который разбиваются все житейские бури. Это надёжный фундамент, позволяющий сохранять нравственные ориентиры и душевный мир даже в самых сложных обстоятельствах. Через эту практику человек учится жить не хаотично, а осмысленно, понимая, что каждый его день проходит перед лицом Божиим», — подчёркивает депутат.

Иванов заключил, что молитва по времени суток является воплощением веры в повседневной жизни, воспитывая ответственность, дисциплину и памятование о Боге, а также имеет значение для укрепления общественной нравственности.