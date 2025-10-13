Новое правило, связанное с банковскими картами, введут с декабря в России

С декабря в России могут ввести ограничения на количество банковских карт, находящихся в пользовании у одного человека, сообщают «Известия». Это станет возможным после запуска сервиса для проверки выпущенных банками карт, который может заработать к тому же времени.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил, что инициатива предусматривает лимит в пять карт в одном банке и до 20 во всех банках для одного клиента. Ранее обсуждалась цифра в 10 карт, однако от неё решено отказаться. Только за текущий год мошенники украли у клиентов банков 27,5 млрд рублей, это на 75% больше, чем в прошлом году.

«Для клиента трудность возникает именно в момент, когда он хочет оформить новую карту. Если лимит уже исчерпан, сегодня нет механизма, позволяющего быстро отказаться от какой-то карты, чтобы освободить место для новой», — отметил глава Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин.

По данным НСФР, только около 6% россиян используют более 10 карт, поэтому нововведение не должно затронуть большинство клиентов. Сервис по контролю количества карт позволит россиянам отслеживать все привязанные к ним карты и выявлять те, которые были оформлены без их ведома. Ограничение числа карт снизит активность дропперов, использующих десятки и сотни карт для обналичивания средств и маскировки их происхождения.

К концу 2024 года в схемы с обналичиванием через банковские карты было вовлечено около 700 тыс. человек, а общее число граждан, связанных с переводами на подозрительные счета, достигло 2 млн. Мошенники активно используют молодёжь и социально уязвимые категории граждан. За передачу доступа к банковским картам и электронным кошелькам аферистам предусмотрена уголовная ответственность.