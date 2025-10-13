Валдайский форум
13 октября, 03:15

Украинские БПЛА уничтожили над пятью районами Ростовской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nok Lek Travel Lifestyle

Российские средства противовоздушной обороны отразили массированные налёт украинских БПЛА на Ростовскую область ночью 13 октября. Дроны перехватили и уничтожили над пятью районами региона, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Аксайском, Белокалитвинском, Миллеровском, Чертковском и Обливском районе», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Он уточнил, что помимо двух пострадавших при налёте на частный дом, других раненых не было. Однако в Белой Калитве и хуторе Полтава Чертковского района выбило стёкла в нескольких частных домах. Более точную информацию об ущербе смогут сказать после рассвета.

Дрон ВСУ попал в нефтебазу в Феодосии, произошло возгорание

Напомним, около полуночи в результате падения БПЛА на частный жилой дом ранения получили два жителя города Белая Калитва. Пострадавшим оказали помощь медики скорой помощи. Тогда же произошёл пожар.

