На поле в Техасе приземлился объект NASA размером с автомобиль

На техасском поле совершил посадку необычный аппарат, по габаритам сопоставимый с автомобилем. Об этом сообщило агентство ABC News, ссылаясь на слова местной жительницы Энн Уолтер, которая первой обнаружила объект.

По её свидетельству, объект серебристого цвета плавно спускался на парашюте, диаметр которого составлял приблизительно десять метров. Узрев на корпусе знакомую аббревиатуру, Энн Уолтер поставила в известность о находке офис шерифа.

Впоследствии с ней связались представители научного центра, специализирующегося на запуске беспилотных высотных аэростатов. Они установили, что найденный аппарат был запущен накануне в штате Нью-Мексико. Вскоре специалисты прибыли на грузовике-тягаче и забрали оборудование.