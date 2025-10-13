Трамп отправил в самую строгую тюрьму помилованных Байденом заключённых
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker / Jonah Elkowitz
Дональд Трамп аннулировал решения о помиловании 37 осуждённых, которые были вынесены Джо Байденом. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal. Изменения произошли сразу после возвращения Трампа на пост.
Байден в последние дни своего президентства заменил смертные приговоры для особо опасных преступников на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Трамп, комментируя этот шаг, заявил, что эти люди совершили тяжкие преступления и заслуживают строгого наказания.
«Пусть катятся в ад», — заявил Трамп.
После этого он распорядился ужесточить условия содержания. Большинство заключённых, за исключением тех, кому требовалась особая медицинская помощь, были переведены в тюрьму ADX Florence в Колорадо с особо строгим режимом. Там они проводят большую часть времени в одиночных камерах, лишённые общения.
По информации WSJ, некоторые американские чиновники предлагали сделать условия ещё более суровыми, считая текущие условия в камерах слишком комфортными.
Политика Байдена отличалась стремлением к отмене смертной казни. Он ввёл мораторий на её исполнение и смягчил приговоры для тысячи заключённых, что встретило критику в Министерстве юстиции. Некоторые сотрудники считали такие решения чрезмерно гуманными и лишёнными системности. Байден заявлял, что предоставил больше помилований и смягчений приговоров, чем его предшественники.
Ранее сообщалось, что Джо Байден переживает сложный период адаптации после ухода из политики. По данным СМИ, он тяжело привыкает к более спокойной жизни и сожалеет, что его «вынудили» выйти из гонки 2024 года. Байден продолжает следить за новостями, особенно интересуясь действиями Трампа, и консультируется с советниками. Помимо этого, он работает над мемуарами, созданием президентской библиотеки и проходит курс лучевой и гормональной терапии в связи с раком предстательной железы.