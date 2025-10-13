Трамп отправил в самую строгую тюрьму помилованных Байденом заключённых

Дональд Трамп аннулировал решения о помиловании 37 осуждённых, которые были вынесены Джо Байденом. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal. Изменения произошли сразу после возвращения Трампа на пост.

Байден в последние дни своего президентства заменил смертные приговоры для особо опасных преступников на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Трамп, комментируя этот шаг, заявил, что эти люди совершили тяжкие преступления и заслуживают строгого наказания.

«Пусть катятся в ад», — заявил Трамп.

После этого он распорядился ужесточить условия содержания. Большинство заключённых, за исключением тех, кому требовалась особая медицинская помощь, были переведены в тюрьму ADX Florence в Колорадо с особо строгим режимом. Там они проводят большую часть времени в одиночных камерах, лишённые общения.

По информации WSJ, некоторые американские чиновники предлагали сделать условия ещё более суровыми, считая текущие условия в камерах слишком комфортными.

Политика Байдена отличалась стремлением к отмене смертной казни. Он ввёл мораторий на её исполнение и смягчил приговоры для тысячи заключённых, что встретило критику в Министерстве юстиции. Некоторые сотрудники считали такие решения чрезмерно гуманными и лишёнными системности. Байден заявлял, что предоставил больше помилований и смягчений приговоров, чем его предшественники.