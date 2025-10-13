ХАМАС назвал имена планируемых к освобождению заложников, среди них Харкин

Палестинское движение ХАМАС обнародовало список из 20 израильских заложников, которых планирует освободить в рамках соглашения о прекращения огня в секторе Газа. В списке значится Максим Харкин, уроженец Донбасса. Об этом сообщило военное крыло ХАМАС — группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» в телеграм-канале.

«В рамках сделки об обмене с Израилем было решено освободить следующих живых заложников: Бара Куперштейна, Эвьятара Давида, Йосеф-Хаима Охану, Сегева Кальфона, Авинатана Ора, Элькану Бухбута, Максима Харкина, Нимрода Коэна, Матана Цангаукера, Давида Кунио, Эйтана Хорна, Матана Ангреста, Эйтана Мора, Гали Бермана, Зива Бермана, Омри Мирана, Алона Охеля, Гая Гильбоа-Далаля, Рома Браславского и Ариэля Кунио», — говорится в заявлении группировки.