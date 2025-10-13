Попытка ВСУ контратаковать в районе Кондратовки на сумском направлении провалилась. Поддержка 225-го полка отсутствовала — их командир заснул после застолья. Об этом сообщают «Бесстрашные» из группировки российских войск «Север» на странице «Северный ветер» («СВ»).

«В штурмовых действиях не принимали участия подразделения 225 ошп ВСУ. Военнослужащие управления полка занимались поиском своего командира О. Ширяева, бесследно исчезнувшего после застолья в честь празднования дня специалистов логистического обеспечения ВСУ. К исходу дня он был найден спящим в одном из заброшенных зданий в районе дислокации штаба полка», — рассказали российские военные.

А ранее бригада ВСУ осталась без руководства в момент боя и понесла крупные потери. Оказалось, что офицеры в тот день уехали праздновать День защитника Украины 1 октября. Благодаря этому бойцы «Северной» группировки ВС РФ в ходе тяжёлых боёв расширили плацдарм, продвинувшись на полкилометра на левобережье Волчанска.