Военного осудили на 7,5 лет колонии за самоволку из части в зоне СВО на 1,5 года

Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего к 7,5 годам колонии строгого режима за самовольное оставление части в зоне специальной военной операции в ДНР. Об этом сообщили на сайте суда.

«Южно-Сахалинским гарнизонным военным судом осуждён военнослужащий К. за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ», — указано в решении суда. Фигуранта взяли под стражу прямо в зале.

По данным следствия, военнослужащий решил уклониться от участия в боевых действиях, чтобы «отдохнуть». В феврале 2024 года он покинул подразделение в ДНР и уехал на Сахалин. Почти полтора года мужчина провёл там по своему усмотрению, пока в июле 2025 года его не задержали в селе Троицкое Анивского района.

А ранее британский доброволец, принимающий участие в специальной военной операции, сжёг свой паспорт в знак протеста и заявил об отказе от гражданства Великобритании. В обращении он послал Британию к чёрту и произнёс «Слава России».