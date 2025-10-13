Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 октября, 06:11

Военного осудили на 7,5 лет колонии за самоволку из части в зоне СВО на 1,5 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Anelo

Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего к 7,5 годам колонии строгого режима за самовольное оставление части в зоне специальной военной операции в ДНР. Об этом сообщили на сайте суда.

«Южно-Сахалинским гарнизонным военным судом осуждён военнослужащий К. за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ», — указано в решении суда. Фигуранта взяли под стражу прямо в зале.

По данным следствия, военнослужащий решил уклониться от участия в боевых действиях, чтобы «отдохнуть». В феврале 2024 года он покинул подразделение в ДНР и уехал на Сахалин. Почти полтора года мужчина провёл там по своему усмотрению, пока в июле 2025 года его не задержали в селе Троицкое Анивского района.

Гражданина Узбекистана отправили за решётку за участие в СВО
Гражданина Узбекистана отправили за решётку за участие в СВО

А ранее британский доброволец, принимающий участие в специальной военной операции, сжёг свой паспорт в знак протеста и заявил об отказе от гражданства Великобритании. В обращении он послал Британию к чёрту и произнёс «Слава России».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Общество
  • Сахалинская область
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar