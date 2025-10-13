Валдайский форум
13 октября, 06:06

Найден личный дневник 14-летней школьницы, чья смерть повергла в шок Ивдель

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yavdat

Близкие 14-летней школьницы из Ивделя Свердловской области, которая покончила с собой, нашли её личный дневник с записями о её жизни, тревогах и проблемах. Об этом сообщила её подруга URA.ru.

«Туда она вносила очень личное. Писала о наболевшем, о проблемах», — сообщила собеседница.

Школьницу похоронили 7 октября. Сверстники хорошо отзываются о ней, но признают, что с некоторыми учениками общение у неё не задалось.

Напомним, что в Свердловской области 14-летняя девочка покончила с собой. Известно, что у неё были проблемы в общении с одноклассниками. Из-за травли её перевели в другой класс, но, к сожалению, такая мера не сработала.

