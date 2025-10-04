В Южно-Сахалинске пропала 14-летняя школьница

В Южно-Сахалинске ведутся поиски 14-летней школьницы Ольги Козеевой. Девочка ушла из дома 3 октября и до сих пор не вернулась, сообщается в телеграм-канале СУ СК России по Сахалинской области.

«Приметы: рост 153 см, среднее телосложение, длинные русые волосы, собранные в хвост. Особая примета — левая бровь с полоской выщипана посередине», — говорится в сообщении.

Девочка была одета в бежевую синтепоновую куртку, серые широкие брюки, чёрную водолазку и серые кроссовки. При себе имела чёрный рюкзак со школьными принадлежностями.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Ольги или обстоятельствах её исчезновения, просят сообщить по телефону: 789-405, +7 963-510-31-09.