ВСУ попытались вернуть утраченные позиции в Волчанске на Харьковском направлении, однако атака двух бригад противника была отбита. Об этом сообщают «Бесстрашные» из группировки российских войск «Север» на странице «Северный ветер» («СВ»).

Как уточнили военные, противник усилил штурмовые подразделения 57-й отдельной мотопехотной и 127-й территориальной бригад мобилизованными. После этого украинские военные предприняли масштабную попытку контратаки. Однако разведка российских войск заранее выявила районы формирования штурмовых групп и замысел операции. В ходе ожесточённых боёв и комплексного огневого поражения атака была отражена. Потери ВСУ превысили 30 человек личного состава.

А ранее бригада ВСУ осталась без руководства в момент боя и понесла крупные потери — офицеры в тот день уехали праздновать День защитника Украины 1 октября. Благодаря этому бойцы «Северной» группировки российских войск в ходе тяжёлых боёв расширили плацдарм, продвинувшись на полкилометра на левобережье Волчанска.