Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 октября, 06:21

Паром с пассажирами застрял во льдах на реке Вилюй в Якутии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valeriy Boyarskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valeriy Boyarskiy

Якутская транспортная прокуратура возбудила проверку по факту инцидента с паромом, застрявшим во льдах на реке Вилюй в Верхневилюйском районе Республики Саха (Якутия). Случай привлёк внимание правоохранителей и общественности к безопасности переправ в сложных погодных условиях. Об этом сообщает восточно-сибирская транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, на паромной переправе рейс по маршруту с. Хоро – с.Верхневилюйск совершён, пассажиры доставлены в пункт назначения, пострадавших нет», — сказано в публикации.

Прокуратура намерена детально оценить действия перевозчика и экипажа на соответствие требованиям законодательства о безопасности судоходства. В фокусе проверки — организация рейса, соблюдение нормативов и техническое состояние судна, а также готовность к работе в ледовых условиях.

В Липецке автомобиль провалился в яму из-за подмыва грунта
В Липецке автомобиль провалился в яму из-за подмыва грунта

Ранее Life.ru рассказывал, что в Якутии снегоход с людьми провалился под лёд, из-за чего погибли два человека. Двое пассажиров смогли самостоятельно выбраться, а вот остальные утонули. Их тела после обнаружили в воде спасатели.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Прокуратура
  • Происшествия
  • Саха (Якутия), Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar