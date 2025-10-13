В Крыму задерживаются поезда после атаки БПЛА на нефтебазу в Феодосии

В Республике Крым задерживаются поезда в связи с чрезвычайным происшествием в Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

В своем Telegram-канале ведомство указало, что прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров, и в случае их нарушения будут приняты соответствующие меры. Перевозчик «Гранд Сервис экспресс» пока не прокомментировал ситуацию.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что причиной ЧП стала ночная атака украинского дрона на нефтебазу в Феодосии, где возникло возгорание. Пострадавших нет. Всего за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили более 100 беспилотников над регионами России. В частности, 19 БПЛА было уничтожено над Чёрным морем, два — над Азовским.