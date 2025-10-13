Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
13 октября, 07:32

Пушилин о начале городских боёв в Северске

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Российские военные активно продвигаются на Краснолиманском направлении. Боевые столкновения с ВСУ идут уже на улицах города Северск в ДНР. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24». Он подчеркнул, что Армия России уже вплотную подошла к Красному Лиману.

«Краснолиманское направление, в первую очередь, касаемо Северска: здесь мы видим и освобождённые населённые пункты, здесь мы видим и городские бои в Северске уже имеют место быть. Также мы видим, что приближаются и к Красному Лиману наши подразделения», — уточнил Пушилин.

По его словам, также продолжается продвижение наших войск в посёлке Ямполь. Там украинские военные пытаются удержать оборону, но их силы иссякают, Киев подкрепления не даёт. Сейчас ВС РФ активно занимают южную часть населённого пункта, отметил Пушилин.

В ДНР атаке БПЛА ВСУ подвергся торговый центр «Сигма» на автомобильной трассе

Ранее Пушилин сообщил, что российские военные установили контроль над южной частью населённого пункта Молодецкое в Донецкой Народной Республике. Идёт зачистка территории от вражеских формирований.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
