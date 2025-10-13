Пушилин о начале городских боёв в Северске

Российские военные активно продвигаются на Краснолиманском направлении. Боевые столкновения с ВСУ идут уже на улицах города Северск в ДНР. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24». Он подчеркнул, что Армия России уже вплотную подошла к Красному Лиману.

«Краснолиманское направление, в первую очередь, касаемо Северска: здесь мы видим и освобождённые населённые пункты, здесь мы видим и городские бои в Северске уже имеют место быть. Также мы видим, что приближаются и к Красному Лиману наши подразделения», — уточнил Пушилин.

По его словам, также продолжается продвижение наших войск в посёлке Ямполь. Там украинские военные пытаются удержать оборону, но их силы иссякают, Киев подкрепления не даёт. Сейчас ВС РФ активно занимают южную часть населённого пункта, отметил Пушилин.

Ранее Пушилин сообщил, что российские военные установили контроль над южной частью населённого пункта Молодецкое в Донецкой Народной Республике. Идёт зачистка территории от вражеских формирований.