Генерал Кузнецов в письме Путину из СИЗО предложил изъять у него всё ценное

Бывший начальник управления кадров Минобороны, генерал‑лейтенант Юрий Кузнецов, который сейчас содержится в СИЗО по обвинению в получении крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК), написал письмо президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщают «Ведомости»

Письмо последовало после иска Генпрокуратуры, которая в августе потребовала взыскать с него свыше 500 млн рублей, заявив о нарушениях антикоррупционных запретов. Кузнецов в обращении настаивает на своей невиновности, характеризует себя как «добросовестного, честного человека» и обращает внимание, что имущественный иск подан ещё до вынесения приговора по уголовному делу.

В своём послании он предложил отдать в доход государства жилой дом, купленный родителями его жены, квартиры дочерей с несовершеннолетними детьми на руках, а также обручальные кольца и прочие драгоценности, доставшиеся по наследству. По версии генерала, все выплаты поступали законно от Центра специальных программ Минобороны за выполнение служебных задач и полностью покрывают спорные суммы.

По делу следствие утверждает, что Кузнецов получил земельный участок и дом в Краснодаре от бизнесмена Лёвы Мартиросяна в обмен на контракт по гостиничным услугам для КВВУ на более чем 372 млн руб. Генералу грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что Кузнецов сидит в СИЗО с мая 2024 года. Недавно суд решил продлить арест генерал-лейтенанта до декабря 2025 года. При этом Лёва Мартиросян тоже задержится в следственном изоляторе, поскольку СК квалифицирует его как взяткодателя.