У экс-кадровика МО РФ Кузнецова нашли серебряные погоны и коллекцию монет

В ходе обысков у бывшего начальника управления кадров Министерства обороны РФ, генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, были изъяты серебряные погоны стоимостью более 180 тысяч рублей. Об этом стало известно из материалов дела, сообщает ТАСС.

Кузнецов также оказался владельцем коллекции из более чем 80 серебряных монет, включая наборы из Танзании и Казахстана. Обнаружены и сувенирные экземпляры. В частности, монета из серебра 999-й пробы с изображением трёх обезьян и надписью: «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю».

«В ходе проведённых следственных действий у Кузнецова обнаружены и изъяты погоны из серебра 925-й пробы стоимостью 183 929 рублей», — говорится в материалах дела.

Ранее Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 2021-2022 годах Кузнецов, занимая должность начальника 8 управления Генерального штаба ВС РФ, получил от предпринимателя Левы Мартиросяна взятку в виде недвижимости стоимостью более 80 миллионов рублей. Взамен чиновник оказал содействие в заключении государственных контрактов с гостиничными комплексами бизнесмена.