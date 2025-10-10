Валдайский форум
Регион
10 октября, 12:28

В крови выбросившего дочь из окна уфимца не нашли наркотиков и алкоголя

Обложка © Telegram / SHOT

Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан Евгений Каневский заявил, что у уфимца, сбросившего малолетнюю дочь с четвёртого этажа, не нашли в крови алкоголя или наркотиков. Ему назначена психиатрическая экспертиза.

«Медицинские освидетельствования на предмет нахождения фигуранта в состоянии алкогольного и наркотического опьянения дали отрицательный результат»,сказал Каневский.

Алкоголь и наркотики не обнаружены в организме уфимца. Видео © Telegram / СУ СК России по Республике Башкортостан

Особенностью дела стало поведение обвиняемого — во время допросов он отказался от дачи каких-либо показаний и не шёл на контакт со следователями. В связи с этим было назначено проведение комплексных судебно-медицинской и стационарной психолого-психиатрической экспертиз для установления психического состояния подозреваемого в момент совершения преступления.

Момент, как отец выбросил из окна трёхлетнюю дочку в Уфе, попал на видео
Напомним, в Уфе отец сбросил свою трёхлетнюю дочь из окна четвёртого этажа. По предварительным данным, в квартире находились только они вдвоём, мать с другим ребёнком в это время были в санатории. Сегодня мужчина предстал перед судом, где вёл себя крайне неадекватно: показывал непристойные жесты, не сидел спокойно и выкрикивал бессвязные фразы.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
