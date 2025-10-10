В крови выбросившего дочь из окна уфимца не нашли наркотиков и алкоголя

Особенностью дела стало поведение обвиняемого — во время допросов он отказался от дачи каких-либо показаний и не шёл на контакт со следователями. В связи с этим было назначено проведение комплексных судебно-медицинской и стационарной психолого-психиатрической экспертиз для установления психического состояния подозреваемого в момент совершения преступления.