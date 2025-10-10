В крови выбросившего дочь из окна уфимца не нашли наркотиков и алкоголя
Обложка © Telegram / SHOT
Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан Евгений Каневский заявил, что у уфимца, сбросившего малолетнюю дочь с четвёртого этажа, не нашли в крови алкоголя или наркотиков. Ему назначена психиатрическая экспертиза.
«Медицинские освидетельствования на предмет нахождения фигуранта в состоянии алкогольного и наркотического опьянения дали отрицательный результат», — сказал Каневский.
Алкоголь и наркотики не обнаружены в организме уфимца.
Особенностью дела стало поведение обвиняемого — во время допросов он отказался от дачи каких-либо показаний и не шёл на контакт со следователями. В связи с этим было назначено проведение комплексных судебно-медицинской и стационарной психолого-психиатрической экспертиз для установления психического состояния подозреваемого в момент совершения преступления.
Напомним, в Уфе отец сбросил свою трёхлетнюю дочь из окна четвёртого этажа. По предварительным данным, в квартире находились только они вдвоём, мать с другим ребёнком в это время были в санатории. Сегодня мужчина предстал перед судом, где вёл себя крайне неадекватно: показывал непристойные жесты, не сидел спокойно и выкрикивал бессвязные фразы.
