Солнце атакует: Составлена карта России с прогнозом магнитных бурь 13-19 октября

Земля окажется под властью очередной геомагнитной бури сегодня, 13 октября. Однако сила солнечных волнений будет незначительной и достигнет только уровня G1, в начале дня магнитная буря ещё может оцениваться в 5 баллов, но постепенно к вечеру снизится до 3,5. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии.

Такой уровень учёными классифицируется как «незначительная геомагнитная буря». Тем не менее даже она может повлиять на работу радиосвязи, навигации и энергосетей, утверждают специалисты. А метеочувствительным людям придётся внимательнее следить за своим состоянием. Наиболее сильно эффект о бури почувствуют. Жители Урала и северо-западной части России.

При этом на 14 октября вероятность возникновения полноценной магнитной бури составляет всего 17%. Скорее всего, ждать сильных волнений не придётся, и день пройдёт спокойно. Максимальная геомагнитная активность будет фиксироваться преимущественно утром 14 октября. Но она не достигнет высоких показателей. По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии, такая более-менее спокойная ситуация сохранится вплоть до конца недели, 19 октября.

Ранее сообщалось, что на Солнце ожидается возобновление вспышечной активности, вызванное процессом сжигания звездой накопленной энергии. Специалисты пояснили, что наблюдаемый рост активных областей на Солнце является признаком выброса мощных магнитных полей из недр светила на его поверхность. По словам учёных, появляющиеся при этом солнечные пятна представляют собой безобидные струкции.